Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и пассажирской ГАЗелью в Волгодонске

В салоне автобуса находились 8 человек, а в маршрутке - 13. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по РО

В Волгодонске, на улице Морской, произошла авария с участием автобуса, выполнявшим межрегиональный рейс. В ДТП пострадали восемь человек. Об этом сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

- В 8.30 в полицию поступило сообщение о том, что 49-летний водитель, управляя пассажирским автобусом, следующим по маршруту Волгодонск — Геленджик, по предварительным данным, не убедился в безопасности маневра при развороте и столкнулся с пассажирской ГАЗелью, которая перевозила людей из Волгодонска в Цимлянск. Маршруткой управлял 50-летний водитель, - уточняют в УГИБДД региона.

Известно, что в салоне автобуса, выполнявшего рейс в Краснодарский край, на момент аварии находилось 8 человек. В салоне маршрутки было ориентировочно 13 человек.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по РО

В результате ДТП два человека были госпитализированы в медучреждение, еще шестеро сейчас обследуются. Уточняется, что в ГАЗели пострадали 6 человек, из них одного госпитализировали, в автобусе медицинская помощь понадобилась двум людям.

По факту аварии с участием пассажирского автобуса и маршрутки проводится проверка. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.

Напомним, за последнее время на дорогах Ростовской области и близлежащих регионов произошли серьезные аварии с участием общественного транспорта.

Так, в воскресенье, 24 октября, в Калмыкии в результате столкновения автобуса и грузовика погибли пять человек. 12 октября в Каменске-Шахтинском 64-летнему водителю стало плохо за рулем, он потерял сознание и скончался, а микроавтобус под его управлением врезался в несколько машин на обочине. А 5 октября в Ростове автобус сбил 14-летнего подростка на улице Советской.

Автобус совершал межрегиональный рейс, а микроавтобус - внутриобластной. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по РО

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