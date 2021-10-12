В Ростовской области пенсионер умер за рулем микроавтобуса, попав в ДТП

Автобус врезался в два автомобиля на обочине. Фото: группа "Подлушано в Каменске-Шахтинском" ВКонтакте

В Ростовской области произошло ДТП, в котором погиб водитель пенсионного возраста. В аварию он попал, потеряв сознание за рулем. Об этом рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД региона.

- в 14.50 в полицию поступило сообщение о том, что в Каменске-Шахтинском в переулке Станционный 64-летний водитель, управляя микроавтобусом Hyundai County, по предварительным данным, во время движения потерял сознание, - рассказали в пресс-службе. Потеряв сознание, мужчина на микроавтобусе врезался в стоящие автомобили Lada Granta и Nissan X-Trail . Впоследствии у водителя Hyundai County наступила биологическая смерть, - уточнили в сообщении.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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