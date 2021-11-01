Экс-главу Миллеровского городского поселения заподозрили в превышении полномочий

Сейчас проводят предварительное расследование Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области экс-главу администрации Миллеровского городского поселения заподозрили в превышении полномочий. Уже возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, в сентябре прошлого года подозреваемый без аукциона незаконно подписал с бизнесменом договор купли-продажи земельного участка. Этим поступком руководитель нанес своему муниципалитету ущерб на сумму более 1,9 млн рублей.

- Сейчас выясняются детали. Во время предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц, ответственных за подготовку проекта договора и сбор необходимых для его подписания документов, - добавили в пресс-службе Следкома.

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