Компанию, которую учредил Карим Бабаев, обязали покинуть парк «Дружба» в Ростове

Решение суда подтвердила апелляционная инстанция в сентябре 2021 года Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Ростова через суд вернули в собственность землю в парке «Дружба». До этого территорию арендовала компания, которую учредил бизнесмен Карим Бабаев. Владеть участком фирма могла до 2046 года, но договор расторгли и все права остались за городской администрацией, сообщает портал 1rnd.ru.

По данным издания, иск подал департамента имущественно-земельных отношений еще в 2020 году. Суд тогда принял на сторону властей, а уже в сентябре 2021 года это же решение подтвердила апелляционная инстанция.

Известно, что сам договор с компанией заключили в 2007 году. По обновленным условиям, арендатора до 30 июля 2020 года обязали согласовать проект благоустройства правого берега реки Темерник, а в 2023 году этот план необходимо были полностью реализовать, но все так и осталось на бумаге. Это стало поводом для возвращения земли властям.

К слову, Карим Бабаев - бизнесмен, которого подозревают в создании аксайской преступной группы. Известно, что он занимал пост гендиректора фирмы до 2020 года. Летом он покинул эту должность, а после этого также вышел из состава учредителей.

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