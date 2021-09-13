Подозреваемого по делу семьи Бабаевых задержали в Ростовской области

Предпринимателя уже взяли под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области задержали еще одного предполагаемого участника аксайской ОПГ - бизнесмена Александра Лобко. Подозреваемого уже взяли под стражу, об этом со ссылкой на собственные источники сообщает портал 1rnd.ru.

Речь идет о преступной группе, которую, предварительно, возглавляли Карим Бабаев и экс-глава Аксайского района Виталий Борзенко. Задержанный бизнесмен якобы руководил рядом компаний, связанных с семьей Бабаева.

Ранее по этому же делу до 10 октября арестовали еще одного предпринимателя. Также под домашним арестом сейчас находится бухгалтер семьи Бабаевых. Следователи считают, что эти двое подозреваемых были замешаны в махинациях, которые помогли банде завладеть 9 участками общей площадью 34,9 га, кадастровая стоимость земель - 452,5 млн рублей.

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