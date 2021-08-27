Еще одного предполагаемого участника аксайской ОПГ арестовали в Ростовской области

Подозреваемого отправил под арест Ленинский районный суд Ростова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области взяли под стражу еще одного предполагаемого участника аксайской ОПГ, в которую, предварительно, возглавляли Карим Бабаев и экс-глава Аксайского района Виталий Борзенко. На этот раз задержали предпринимателя Владимира Мороженко, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

- Ленинским районным судом Ростова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Владимира Мороженко до 10 октября включительно. Статьи - «Участие в преступном сообществе» и «Незаконное предпринимательство», - уточнили в инстанции.

Следователи считают, что бизнесмен был замешал в махинациях банды, которая смогла завладеть 9 участками из фонда земель Аксайского района. Общая площадь территории - 34,9 га, кадастровая стоимость - 452,5 млн рублей.

Там организовали нелегальную деятельность, она принесла преступникам не менее 236 млн рублей. Также дополнительно смогли «отмыть» еще около 11 млн рублей. Ранее по этому же делу под домашний арест отправили бухгалтера семьи Бабаевых.

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Предварительно, разбирательство начали после допроса местного предпринимателя (подробности)