Компании Ивана Саввиди разрешили строить ресторан на левом берегу Дона в Ростове

Городской департамент архитектуры повторно рассмотрит заявление о строительстве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арбитражный суд отменил запрет на строительство ресторана на левом берегу Дона. Администрация Ростова проиграла тяжбу с компанией «Агроком холдинг», которой владеет Иван Саввиди. Об этом можно судить по опубликованным данным в электронной картотеке.

Речь идет об участке площадью 3109 квадратных метров. Он был изначально предоставлен под возведение новых предприятий общепита. Однако, когда «Агроком холдинг» обратился за разрешением, выдали отказ. Основанием в том числе послужило отсутствие документов, подтверждающих возможность размещения в водоохраной зоне.

Тогда компания Ивана Саввиди подала иск в суд. В инстанции поддержали истца, и теперь городской департамент архитектуры должен повторно рассмотреть заявление о строительстве. При этом власти все еще могут оспорить решение и подать апелляционную жалобу.

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