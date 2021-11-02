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Общество2 ноября 2021 13:35

Компании Ивана Саввиди разрешили строить ресторан на левом берегу Дона в Ростове

Такое решение вынесли в Арбитражном суде. Речь идет об участке площадью 3109 квадратных метров
Ангелина СКИБА
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Городской департамент архитектуры повторно рассмотрит заявление о строительстве

Городской департамент архитектуры повторно рассмотрит заявление о строительстве

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арбитражный суд отменил запрет на строительство ресторана на левом берегу Дона. Администрация Ростова проиграла тяжбу с компанией «Агроком холдинг», которой владеет Иван Саввиди. Об этом можно судить по опубликованным данным в электронной картотеке.

Речь идет об участке площадью 3109 квадратных метров. Он был изначально предоставлен под возведение новых предприятий общепита. Однако, когда «Агроком холдинг» обратился за разрешением, выдали отказ. Основанием в том числе послужило отсутствие документов, подтверждающих возможность размещения в водоохраной зоне.

Тогда компания Ивана Саввиди подала иск в суд. В инстанции поддержали истца, и теперь городской департамент архитектуры должен повторно рассмотреть заявление о строительстве. При этом власти все еще могут оспорить решение и подать апелляционную жалобу.

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