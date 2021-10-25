Путепровод через Ростовское море построят в 2023 году

Путепровод через Ростовское море должны возвести за год. Фото: сайт правительства РО

Начало строительства моста, который пройдет по Ростовскому морю, запланировано на второе полугодие 2022 года, а завершить работы должны в 2023 году. Об этом на встрече с губернатором Василием Голубевым сообщил министр транспорта региона Владимир Окунев, - передает пресс-служба донского правительства.

По словам министра, уже началась разработка проектно-сметной документации для строительства путепровода. Во время встречи Василий Голубев и Владимир Окунев обсудили, что на возвещение моста понадобится около года и объект будет сдан в 2023 году.

Также министр рассказал о том, что несколько объектов транспортной инфраструктуры региона будут введены досрочно — до конца 2021 года.

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