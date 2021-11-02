Ростовчанин пойдет под суд за то, что в соцсетях оправдывал теракт в Америке

За пост в соцсетях ростовчанин пойдет под суд Фото: Евгения ГУСЕВА

Житель донской столицы предстанет перед судом за совершение преступления террористической направленности, сообщили в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

В ведомстве рассказали, что по версии следствия, в сентябре 2019 года обвиняемый, находясь у себя дома, используя мобильный телефон, разместил в соцсети пост, содержащий лингвистические и психологические признаки оправдания террористического акта, совершенного 11 сентября 2001 года в США.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сказали в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

Если суд признает вину мужчины, он может сесть в тюрьму на пять лет.

Напомним, ранее "КП - Ростов-на-Дону" сообщала, что силовики пришли на лекцию к студенту, который призывал устроить бойню.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пришли прямо на лекцию: силовики задержали ростовского студента за призыв к массовому расстрелу

Но после визита правоохранителей первокурсник сказал, что раскаялся (подробнее)