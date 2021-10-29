Пришли прямо на лекцию: силовики задержали ростовского студента за призыв к массовому расстрелу

Силовики пришли за студентом прямо на лекцию. Фото: источник в правоохранительных органах региона

В Ротове-на-Дону студент-первокурсник одного из вузов призвал к массовому расстрелу преподавателей и сокурсников. Этот пост он опубликовал в одной из групп в социальных сетях. При этом злоумышленник назвал себя «другом» Ильназа Галявиева, устроившего нападение на школу в Казани.

Об этом узнали правоохранительные органы. Силовики в масках и с кобурой за спиной пришли задерживать студена прямо на лекцию. Видео задержания оказалось в распоряжении «КП - Ростов-на-Дону».

На кадрах видно, что операция происходит прямо во время занятия. Злоумышленника поднимают из-за парты, спрашивают, где его вещи и телефон.

На заднем плане видны обескураженные лица одногруппников. Позже первокурсник раскаялся в том, что опубликовал такой пост и попросил у всех прощения.

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