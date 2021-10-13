В Каменске-Шахтинском отменили занятия в школах из-за шутки 15-летнего подростка о теракте

Сейчас правоохранители проверяют: действительно ли подросток пошутил Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Каменске-Шахтинском Ростовской области в среду, 13 октября, закрыты все учебные заведения из-за угрозы теракта. Поводом послужила шутка старшеклассника: он распространил аудиозапись, в которой утверждалось, что группа студентов одного из местных техникумов якобы готовится устроить теракты в школах. Эту информацию "КП - Ростов-на-Дону" сообщил источник издания в правоохранительных органах региона.

ПРЕДУПРЕДИЛИ О САНОБРАБОТКЕ

Сообщение об отмене занятий появилось в родительских чатах всех школ около 22 часов. Эту новости горожане бурно обсуждали в местном паблике в соцсети. Пришли сообщения в школьных чатах, о том что завтра во всем городе будет СЭС обрабатывать учебные заведения. Детям в школу не нужно приходить. Сообщения пришли около 22.00 вечера. Это у всех так? - спросили читатели.

В комментариях люди выдвигали разные версии. - Какое-то совпадение: вчера днем в чатах учеников появилась инфа о нападениях на учебное заведение неизвестно какое. А ночью учителя присылают, что будет санобработка. В 22.40 решили помыть, - с недоверием написала одна из читательниц.

ШУТНИКА НАШЛИ

Подозрения родителей подтвердились: повод для отмены занятий оказался самый серьезный.

- Ложную информацию о готовящемся теракте пустил ученик девятого класса одной из школ в Каменском районе. В связи с этим было принято решение на время проверок закрыть все учебные заведения. Позже установили имя хулигана, который распространил ложные сведения. Подросток объяснил свои действия тем, что просто хотел пошутить, - рассказал источник "КП - Ростов-на-Дону" в правоохранительных органах.

Сейчас обстоятельства возникновения и распространения фейка занимаются правоохранители. Оценка действиям подростка будет дана в рамках Уголовного кодекса. Если будет доказана его вина, школьника могут привлечь к ответственности за публичное распространение ложной информации и создание массовых волнений среди граждан.

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