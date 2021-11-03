Жителей Ростовской области попросили сообщать о соседях, нарушающих самоизоляцию

За весь период пандемии на Дону не выявили ни одного факта нарушения изоляции Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный санврач Ростовской области Евгений Ковалев попросил земляков сообщать властям о нарушителях, которые заболели, но не соблюдают самоизоляцию. Свое обращение специалист озвучил на заседании оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.

- Хотел бы отметить еще одну серьезную тему по изоляции заболевших и контактных. Это мероприятие комплексное, им должны заниматься все. Хочу попросить соседей обязательно говорить, когда люди нарушают, медицинских работников, посещающих очаги. Сообщать может участковый, который знает фактически всех, кто проживает на его участке. За весь период пандемии не выявили ни одного факта нарушения изоляции, что вызывает обоснованные сомнения в 20 территориях. Нужно усилить работу в этом направлении, - подчеркнул Евгений Ковалев.

Глава управления Роспотребнадзора добавил, «что в области сейчас есть все для того, чтобы победить коронавирус, однако этого можно добиться только совместными усилиями».

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