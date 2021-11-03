300 тюльпанов высадили в детском парке Ростова

Теперь высадка тюльпанов в Ростове стала доброй традицией. Фото: аккаунт Алексея Логвиненко в Инстаграме

В Ростове на территории детского парка имени Вити Черевичкина высадили 300 луковиц тюльпанов. Теперь осталось подождать несколько месяцев, и можно будет любоваться яркими и красивыми цветами, рассказали в администрации донской столицы.

- Эти цветы будут радовать взор жителей и гостей города уже весной, - уточнили власти.

К слову, это не первая подобная акция. Ранее в Ростове утвердили новую традицию - День тюльпанонасаждения, в конце октября все желающие помогли заложить 5 тысяч луковиц около храма в Покровском сквере.

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