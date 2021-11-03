Власти Ростова планируют запустить к ТЦ «Мега» большие автобусы

Нововведение должно повысить качество обслуживания на линиях Фото: Евгения ГУСЕВА

Из Ростова к торговому центру «Мега», который находится в Аксайском районе, по маршруту № 85 планируют запустить автобусы большого класса. Однако это станет возможным только при передаче направления департаменту транспорта донской столицы. Такую информацию власти указали в плане по развитию инфраструктуры до 2035 года.

Сейчас под номером № 85 курсируют только машины среднего класса, и это направление находится под контролем областного Минтранса. Ведомство также может передать городу маршруты № 85А, 91, 113, 124, 163, 164, 226. Это намерены сделать до 2023 года.

Летом о намерениях властей по этому вопросу также рассказал руководитель дептранса Ростова Христофор Ермашов. Он отметил, что проект уже согласовали «с учетом рекомендаций по дополнению ряда маршрутов». По словам чиновника, нововведение повысит качество обслуживания на линиях и рентабельность поездок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Ростова планируют получить контроль над маршрутами до «Меги» и Аксая

Об этом уже договорились с Минтрансом области (подробности)