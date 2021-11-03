Сити-менеджер Ростова заявил о низких темпах вакцинации среди студентов

Власти уже усилили работу по вакцинации молодежи Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко сообщил о низких темпах вакцинации среди студентов вузов. Это заявление сити-менеджер сделал на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

- Принимаем дополнительные меры, усилили работу в трудовых коллективах и среди молодежи. При этом хочу отметить, что у нас очень низкие темпы вакцинации в студенческих коллективах. В целом привились не более 24% студентов. В ДГТУ - 14,2%, в ЮФУ - 13%, в Институте водного транспорта имени Седова - 18%. Прошу совет ректоров вузов и Минобр активизировать работу в этом направлении, - сказал Алексей Логвиненко.

Всего, по данным администрации Ростова, в городе уже привили 643 150 человек взрослого населения, это не только молодежь, но и люди старшего возраста. Сейчас работают 39 пунктов вакцинации, 27 их которых стационарные, 12 - мобильные, они находятся в торговых центрах и организациях. Кроме того, отдельно задействовали еще 35 бригад для посещения ростовчан на дому.

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