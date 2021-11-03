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Происшествия3 ноября 2021 14:10

Тело осужденного со следами суицида обнаружили в исправительной колонии Ростова

Сейчас по факту произошедшего проводят проверку, все материалы направят в полицию
Ангелина СКИБА
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Тело мужчины нашли в помещении для хранения личных вещей

Тело мужчины нашли в помещении для хранения личных вещей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В исправительной колоний донской столицы обнаружили тело осужденного со следами суицида. Сейчас в учреждении проводят проверку, сообщили «КП - Ростов-на-Дону» в пресс-службе донского ГУФСИН.

Как уточнили в ведомстве, трагедия произошла 30 октября. Мужчину в помещении для хранения личных вещей нашли сотрудники учреждения. После этого сразу же вызвали медиков.

- Вызвали бригаду скорой помощи. Фельдшер медчасти начал проводить реанимацию, но, к сожалению, положительного результата это не принесло, осужденный умер. Уже идет проверка, все материалы будут направлены в правоохранительные органы, - прокомментировали в пресс-службе ГУФСИН.

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