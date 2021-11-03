В Ростове владельцы точек бывшего радиорынка переехали на новые места

Некоторые обосновались в торговом центре на улице Еременко, другие нашли подходящие места на Балакирева и в Александровке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице владельцы точек бывшего радиорынка перебрались на новые места. Как рассказал журналисту «КП - Ростов-на-Дону» один из бизнесменов, какой-то определенной территории для торговли людям не выделили, поэтому они разъехались кто-куда.

Так, например, некоторые обосновались в торговом центре на улице Еременко, другие нашли подходящие территории на Балакирева и в Александровке. Однако ранее все еще надеялись, что их соберут на новом месте, на улице Мадояна, но этого так и не случилось.

Радиорынок закрыли в 2021 году. Весной собственник обязал торговцев в течение месяца покинуть свои места. Тогда журналистам «Комсомольской правды» сообщили, что освободившееся пространство хотят продать. В администрации после этого пояснили, что повлиять на ситуацию не могут, так как рынок в частной собственности.

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По словам владельцев торговых точек, они уже получили соответствующие уведомления (подробности)