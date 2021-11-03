Жительницу Ростова заподозрили в смертельной поножовщине, возбуждено дело

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего Фото: Олег ЗОЛОТО

Жительницу Ростова подозревают в убийстве мужчины. 34-летняя женщина уже находится под стражей, возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, произошла поножовщина со смертельным исходом. Все случилось несколько дней назад, 30 октября.

Предварительно, ростовчанка находилась со своим 39-летним знакомым на съемной квартире. Сначала они вместе пили горячительное, а потом внезапно разгорелась ссора. В пылу гнева женщина схватила нож и ударила обидчика в шею. Мужчина умер на месте.

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