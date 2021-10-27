59-летний житель Морозовска подозревается в убийстве в пьяной драке

Преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 59-летний житель Морозовска нанес ножевой удар своему собутыльнику. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета по Ростовской области.
- 21 октября подозреваемый, находясь в одном из частных домовладений, расположенных в Морозовске, в ходе распития спиртных напитков с ранее незнакомым 50-летним мужчиной нанес ему один удар ножом в область груди, - уточняет пресс-служба.
Также известно, что ножевому удару предшествовала ссора между пьяными мужчинами.
От полученного ранения мужчина скончался на месте.
Сейчас следствием ведется проверка. Стало известно, что 59-летний мужчина уже не раз привлекался к уголовной ответственности.
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