Житель Волгодонска в пьяном угаре зарезал своего приятеля

Волгодончанина заподозрили в убийстве приятеля Фото: Александр АБРАМОВ

В Ростовской области местного жителя подозревают в убийстве мужчины. В отношении него возбуждено два уголовных дела по статье 105 УК РФ "Убийство" и "Покушение на убийство двух лиц". Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователи выяснили, что 33-летний житель Волгодонска пришел в гости к своему приятелю, где был еще один гость. Все они изрядно выпили и между ними разгорелась ссора, в ходе которой злоумышленник схватил со стола нож и ударил им своих оппонентов - 27 и 41 года. Вызванные медики прибыли к месту происшествия вовремя и забрали в больницу обоих пострадавших в больницу. Но спасти удалось только одного. 27-летний мужчина скончался от полученных травм.

Виновника преступления удалось задержать. Он своей вины отрицать не стали признал ее полностью. После этого он сразу же был заключен под стражу.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - говорится в тексте сообщения.

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Возбужденное в отношении злоумышленника уголовное дело передано в суд.