В Новочеркасске подросток с ножом напал на приятеля и похитил из его дома все сбережения

В Ростовской области подростка осудят за грабеж Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области подросток ограбил своего малолетнего приятеля, угрожая ножом. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия". Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователи выяснили, что в Новочеркасске 15-летний мальчик 31 августа пришел домой к своему 13-летнему знакомому, и угрожая ножом, потребовал отдать все хранящиеся в доме деньги. Ребенок попытался было протестовать налетчику, но тот схватил шнур от зарядного устройства и стал душить его, ударив несколько раз по голове. Когда маленький хозяин дома оказался повержен, подросток вынес из квартиры все деньги в размере 40 тысяч рублей и скрылся с места преступления.

Правоохранителям удалось установить его местонахождение и задержать. Было принято заключить малолетнего злоумышленника под стражу.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - говорится в тексте сообщения.

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