В Ростовской области прокуратура проверит информацию о вреде вакцинации

У каждой вакцины есть инструкция по применению Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области прокуратура проверит фейковую информацию о вреде вакцинации. С такой просьбой в ведомство обратились после специального мониторинга, сообщила руководитель управления Росздравнадзора Татьяна Полинская.

- Росздравнадзор проводит мониторинг распространения заведомо ложной информации о вреде вакцинации от коронавируса. И на сегодняшний день в прокуратуру Ростова-на-Дону направлено пять заявлений, - рассказала Татьяна Полинская.

При этом специалист отметила, что освещение в СМИ прививочной кампании - полезное дело, однако людям стоит рассказывать и об изменениях в инструкциях к препаратам, чтобы люди не боялись и знали, какую вакцину выбрать.

- Необходимо своевременно информировать население о внесении изменений в инструкции. Так, например, кормление новорожденных молоком матери при использовании «Спутника V» исключено из противопоказаний. Вакцина «Спутник Лайт» не противопоказана людям с иммунодефицитными состояниями, этот же препарат рекомендуют для ревакцинации и тех, кто уже перенес COVID-19, - отметила Татьяна Полинская.

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