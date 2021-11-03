Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия3 ноября 2021 18:13

В Новочеркасске проведут проверку из-за незаконной свалки в 400 кв. метров

К ответу собираются призвать предпринимательницу, которая арендовала площадку
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Водоохранную зону захламляли кирпичами, плиткой и кусками штукатурки. Фото: сайт администрации Новочеркасска

Водоохранную зону захламляли кирпичами, плиткой и кусками штукатурки. Фото: сайт администрации Новочеркасска

Власти Новочеркасска обратились в полицию из-за незаконной свалки в 400 кв. метров на территории поймы реки Тузлов. Водоохранную зону захламляли кирпичами, плиткой и кусками штукатурки, сообщает сайт городской администрации.

Теперь к ответу собираются призвать ростовскую предпринимательницу, которая арендовала площадку около гипермаркета. По всей видимости, с ее разрешения местный индивидуальный предприниматель свозил стройотходы на свободное пространство. Однако вскоре участка оказалось мало, и мусор постепенно начали оставлять за его пределами. Бизнесмена также собираются наказать за это нарушение.

Злоумышленники пренебрегли законом и не соблюдали заключенный договор, такого беспорядка власти не предполагали. Эту ситуацию 25 ноября рассмотрят на заседании административной комиссии.

К слову, с арендатором уже ведут тяжбы в суде, но по другому вопросу - с женщины пытаются взыскать просроченные платежи за землю. Также иск предполагает расторжение договора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области завели дело из-за свалки IV класса опасности

Расследование сейчас ведут сотрудники Росприроднадзора (подробности)