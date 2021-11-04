Когда в Ростове-на-Дону будет солнце, рассказали синоптики

В Ростове обещают солнце в ближайшие дни Фото: Олег ЗОЛОТО

В четверг, 4 ноября, в донской столице будет пасмурно, но без осадков. По прогнозам синоптиков, температура воздуха утром составит 14 градусов тепла, днем столбик термометра покажет 16, вечером похолодает до 13 градусов.

В пятницу, 5 ноября, весь день будет светить солнце. Температура воздуха утром составит 14 градусов, днем потеплеет до 17, а вечером обещают +13. Осадки не прогнозируют.

В субботу, 6 ноября, в Ростове опять пасмурно, без дождей. Утром +12, днем +15, вечером +11.

В воскресенье, 7 ноября, также облачно и без осадков. Утром +9, днем +14, вечером +10.

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