Когда в Ростове-на-Дону будет солнце, рассказали синоптики

В Ростове обещают солнце в ближайшие дни
Фото: Олег ЗОЛОТО
В четверг, 4 ноября, в донской столице будет пасмурно, но без осадков. По прогнозам синоптиков, температура воздуха утром составит 14 градусов тепла, днем столбик термометра покажет 16, вечером похолодает до 13 градусов.
В пятницу, 5 ноября, весь день будет светить солнце. Температура воздуха утром составит 14 градусов, днем потеплеет до 17, а вечером обещают +13. Осадки не прогнозируют.
В субботу, 6 ноября, в Ростове опять пасмурно, без дождей. Утром +12, днем +15, вечером +11.
В воскресенье, 7 ноября, также облачно и без осадков. Утром +9, днем +14, вечером +10.
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