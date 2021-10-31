Метеорологи дали прогноз погоды на предстоящий месяц

Ноябрь будет теплым и не дождливым Фото: Алексей БУЛАТОВ

Донские синоптики рассказали о погоде на предстоящий месяц. Согласно их прогнозам, ноябрь выдастся достаточно теплым, осадков тоже будет не много.

В течение всей следующей недели дончан ожидает ясная и солнечная погода. В дневные часы воздух будет прогреваться до +12...+17 градусов. Стоит отметить, что довольно тепло будет даже в ночное время суток, что совсем нетипично для ноября в донском регионе. В этом году здесь затянулось так называемое "бабье лето". Столбики термометров не опустятся ниже отметки в +6 градусов. Но есть вероятность кратковременных дождей, которые могут пройти 2 и 3 ноября.

А вот уже после первой ноябрьской недели начнет постепенно холодать, температура будет медленно понижаться. Во второй половине ноября днем столбики термометров будут достигать отметок в +7...+11 градусов. Но под конец месяца грянет такой традиционный для донской земли сезон осенне-зимних дождей.

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Но ночью температура будет опускаться почти до нулевой отметки.