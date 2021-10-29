В последние выходные октября погода в Ростове будет ветреной и теплой

На выходных ростовчан ждет теплая, но ветреная погода Фото: Алексей БУЛАТОВ

Донские синоптики рассказали о погоде, которая будет стоять за окном в последние выходные октября. В ростовском Гидрометцентре отметили что эти дни будут ясными и солнечными.

В субботу, 30 октября, в дневные часы воздух прогреется до +12...+15 градусов. Из-за облаков выглянет солнце и будет радовать ростовчан своими теплыми лучами. В ночное время столбики термометров опустятся до отметки в +1...+5 градусов. Кроме того, синоптики сообщили, что в этот день ожидается усиление ветра. Его порывы временами будут достигать десяти метров в секунду.

В воскресенье, 31 октября, день тоже выдастся довольно теплым и солнечным. Погода будет стоять ясная и осадков, по прогнозам синоптиков, не предвидится. Днем температура воздуха будет достигать +10...+13 градусов. Ночью термометры покажут +5...+6 градусов. Ветер будет дуть все с той же скоростью - десять метров в секунду.

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