О сильном тумане в Ростове-на-Дону предупредили синоптики

В донской столице прогнозируют сильный туман Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону в ближайшее время обещают сильный туман, сообщили в пресс-службе ГО и ЧС города со ссылкой на метеорологов. Так, туман прогнозируют в четверг, 4 ноября, и в пятницу, 5 ноября, в ночные и утренние часы.

- Статистика дорожных происшествий указывает на то, что в условиях резкого снижения видимости, вызванного туманом, увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий, - сказали в ведомстве.

Поэтому спасатели еще раз напомнили водителям о том, что необходимо следить за скоростным режимом и дистанцией, не забывать пристегивать ремни безопасности и включать противотуманные фары.

- Пешеходам следует переходить дорогу только в разрешенных местах, иметь на одежде светоотражающие элементы, - добавили в ГО и ЧС.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала о том, какой будет погода в ноябре. Согласно прогнозам синоптиков, месяц выдастся достаточно теплым, осадков тоже будет не много.

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