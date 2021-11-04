Ростовские зоологи рассказали, как белые медведи встречают осень в зоопарке

Белый медвежонок родился в зоопарке впервые за 32 года. Фото: пресс-служба зоопарка

Питомцы ростовского зоопарка, белые мишки Комета и ее дочь Айка, с нетерпением ждут крепких морозов. Так, по словам зоологов, семья просто наслаждается тем, что спала жара.

- Наши белые медведи во всю радуются осенним холодам: принимают солнечные ванны и плещутся в бассейнах. Особенно похолоданию радуется малютка Айка. Медвежонок много плавает и ныряет, но только под строгим просмотром мамы. Несмотря на все усилия, которые мы прилагаем, чтобы нашим питомцам было комфортно даже в летнюю жару, любимым временем года у мишек остается зима и поздняя осень, - пояснили специалисты.

Напомним, ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала о том, что Айка появилась на свет 11 месяцев назад. Это событие произошло в городском зоосаде впервые за 32 года. Медведица вынашивала малыша в течение восьми месяцев. Малыш родился на свет весом всего около 500 граммов. Кстати, пол маленького хищника узнали лишь пару недель спустя после появления на свет.

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Айке уже почти полгода (подробнее)