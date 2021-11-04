В Ростове-на-Дону в здании службы судебных приставов произошел пожар

Площадь возгорания составила пять квадратных метров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донской столице в четверг, 4 ноября, в здании областного управления службы судебных приставов, расположенного на Соборном, 2а, произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

По данным спасателей, огонь вспыхнул в одном из кабинетов.

- Сообщение поступило в 12.37. В 12.57 пожар был ликвидирован. Горела мебель в кабинете, - прокомментировали в экстренной службе.

В ведомстве также добавили, что площадь возгорания составила пять квадратных метров. Предварительная причина пожара - короткое замыкание. Погибших и пострадавших нет.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала о том, что в одном из хуторов на востоке области в пожаре погибли трое детей. Когда произошло ЧП, родителей дома не оказалось.

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