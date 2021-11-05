В Ростовской области рассказали, кому нельзя прививаться «Спутником Лайт»

Возрастным жителям Дона больше подходит двухкомпонентный «Гам-Ковид-Вак» Фото: Иван МАКЕЕВ

За неделю в Ростовской области увеличилось количество людей, желающих пройти вакцинацию. При этом, многие сейчас ищут по медкабинетам именно однокомпонентный «Спутник Лайт». Однако этот препарат рекомендуют далеко не всем, его можно ставить только в двух случаях, отметили в горздраве донской столицы.

- С учетом рекомендаций ВОЗ вакцинацию препаратом «Спутник-Лайт» следует проводить спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания или через полгода после предыдущей завершённой вакцинации, - говорится в сообщении.

Кроме того, «Спутник Лайт» не подходит людям старше 60 лет, которые еще не болели коронавирусом или не делали прививку. Возрастным жителям Дона лучше использовать двухкомпонентный «Гам-Ковид-Вак», его называют также «Спутник V».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области прокуратура проверит информацию о вреде вакцинации

С заявлениями в ведомство обратился Росздравнадзор (подробности)