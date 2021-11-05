В Ростове автовокзал и трамвайное депо перенесут на место старого аэропорта

Для водителей должны обустроить перехватывающую парковку на 250 мест Фото: Артур СЕЛИМОВ

В Ростове на территории старого аэропорта планируют обустроить транспортный узел с автовокзалом, перехватывающей парковкой на 250 мест и трамвайным депо. Такую информацию власти указали в плане по развитию инфраструктуры до 2035 года.

Предполагается, что новый пересадочный узел «Аэропорт» в том числе возведут и для межрегиональных маршрутов. Объект собираются разместить в районе дома № 170 на проспекте Шолохова. Площадки для трамваев с закрытием № 1 МУП «РТК» должны подготовить в 2030 году.

Параллельно власти намерены развивать и территорию около станции Сельмаш. Там «при максимальном развитии» предполагают работу ж/д станции, остановки для межмуниципальных трамваев, троллейбусов и автобусов. Также речь идет о подземном переходе и перехватывающей парковке ёмкостью до 300 машиномест.

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