Водителям и пешеходам нужно быть предельно внимательными и осторожными на дорогах
Фото: Михаил ФРОЛОВ
С 6 по 8 ноября в Ростове по ночам и утром ожидается туман. Об этом жителей и гостей города предупредили сотрудники управления по делам ГО и ЧС.
Специалисты напоминают: при снижении видимости на дорогах обычно возрастает количество ДТП, поэтому водителям и пешеходам следует быть предельно внимательными и осторожными.
Автолюбителей просят выдерживать безопасную скорость и дистанцию, также следует использовать противотуманные фары, а в салоне во время поездки все должны быть пристегнуты ремнями безопасности.
Пешеходам нужно вести себя на проезжей части максимально предсказуемо, в темное время суток рекомендуют носить носить одежду со светоотражающими элементами. При ЧП нужно звонить по телефону «112».
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