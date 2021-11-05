Водителям и пешеходам нужно быть предельно внимательными и осторожными на дорогах Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 6 по 8 ноября в Ростове по ночам и утром ожидается туман. Об этом жителей и гостей города предупредили сотрудники управления по делам ГО и ЧС.

Специалисты напоминают: при снижении видимости на дорогах обычно возрастает количество ДТП, поэтому водителям и пешеходам следует быть предельно внимательными и осторожными.

Автолюбителей просят выдерживать безопасную скорость и дистанцию, также следует использовать противотуманные фары, а в салоне во время поездки все должны быть пристегнуты ремнями безопасности.

Пешеходам нужно вести себя на проезжей части максимально предсказуемо, в темное время суток рекомендуют носить носить одежду со светоотражающими элементами. При ЧП нужно звонить по телефону «112».

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