В Ростове на следующей неделе с 8 ноября ожидается резкое похолодание

В ночь с 10 на 11 ноября обещают -1 градус Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На следующей неделе, с 8 по 5 ноября, в Ростове ожидается резкое похолодание. Это касается в первую очередь ночной температуры, однако со среды столбики термометров значительно опустятся и днем. Такой прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра.

Так, понижение температуры до +3 градусов обещают в ночь с воскресенья на понедельник. Потом немного потеплеет, но в уже среду ночью будет -1 градус.

Что касается дневной температуры, то в понедельник и во вторник, 8 и 9 ноября, ожидается около +13 градусов. А вот уже 10 ноября столбики термометров резко опустятся до +7, а на следующий день до +5 градусов.

Особых осадков в эти четыре дня не предвидится, только во вторник может пройти небольшой дождь. Однако после этого будет ясно. Ветер с южного поменяется на северный, его скорость составит не более 2-4 м/c.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 6 по 8 ноября в Ростове по ночам и утром ожидается туман

При снижении видимости обычно возрастает количество ДТП. Водителей просят следить за скоростью и строго придерживаться ПДД (подробности)