В Ростове в здании будущего музея неизвестные срезали перила и устроили ночлежку

В здании на Московской собираются открыть историко-бытовой музей. Фото: страница в Instagram Марины Натальян

В Ростове в Доходном доме Максимова, где в будущем планируют сделать городской музей, неизвестные срезали дореволюционные перила и устроили ночлежку. Об этом на своей странице в Instagram сообщила экскурсовод Марина Натальян.

Девушка обратила внимание на подозрительную активность около здания и решила проверить, что происходит. Она пригласила группу общественников и вошла в здание. Внутри обнаружили настоящий бардак, не было перил, а на верхних этажах явно поселились посторонние. В одном из помещений нарушители обустроили 8 спальных мест и туалет.

- Около месяца назад увидела троих взрослых людей, которые заходили в здание на Московской, 72 через первый подъезд. О этом сообщили будущему директору музея истории Ростова. Он лично повесил замок на входную дверь и пояснил, что средств на достаточную консервацию не хватает. 4 ноября я снова заметила людей, которые выходили уже из второго подъезда. Они были невысокого роста и в зеленых защитных жилетах, - рассказала Марина Натальян.

Также ростовчанка опубликовала текст заявления, которое подал в полицию сотрудник управления ЖКХ. Он подтвердил отсутствие металлических перил на месте. По словам специалиста, часть из них свалили на первом этаже. Сейчас этим уже занимаются правоохранители.

Речь идет о объекте культурного наследия регионального значения. Его общая площадь - 2013,5 кв. метров. В здании собираются открыть историко-бытовой музей с археологическими экспонатами. Ранее власти сообщили, что ремонт планируют выполнить к июню-июлю 2022 года.

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