В Ростове на Шоссейной в ДТП пострадал водитель «ВАЗа»

«ВАЗ» получил механические повреждения, а столб рухнул на землю. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Ростове на Шоссейной в ДТП пострадал 26-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099». Об этом сегодня, 5 ноября, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, это была ночная авария, все произошло около 2.30. Молодой мужчина за рулем легковушки был без прав. Предварительно, в районе дома № 100 он не справился с управлением, и машина влетела в железобетонную опору уличного освещения.

- В итоге «ВАЗ» получил механические повреждения, а столб рухнул на землю. Сам водитель попал в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму и сотрясение, а также с травмой грудной клетки. Проводится проверка, - рассказали в УГИБДД.

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