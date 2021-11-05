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Общество5 ноября 2021 18:56

С 6 ноября в Ростове заработают пять полос путепровода на улице Малиновского

Шестая полоса временно получит статус технологической
Ангелина СКИБА
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За месяц на второй части моста уложили около 3 тысяч кв. метров асфальтобетона

За месяц на второй части моста уложили около 3 тысяч кв. метров асфальтобетона

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове завтра, 6 ноября, заработают пять полос путепровода на улице Малиновского. Специалисты уже уложили асфальт и установили перила. Об этом сообщает сайт донского правительства со ссылкой на министра транспорта региона Владимира Окунева.

- Учитывая степень готовности объекта, принято решение об открытии автомобильного движения по второй части обновленного пути. Завтра, с 7 часов утра, движение по объекту будет производиться уже по другой схеме, - заявил Владимир Окунев.

Автотрафик намерены разделить на потоки по пяти полосам, шестая - временно получит статус технологической, там будут продолжать реконструкцию вплоть до сдачи в эксплуатацию.

Всего за месяц на второй части моста уложили около 3 тысяч кв. метров асфальтобетона. Также дорожной одеждой покрыли 760 кв. метров прилегающих к объекту тротуаров. Кроме того, к этому моменту смонтировали 3100 кв. метров шумопоглощающих экранов и высадили около 400 деревьев.

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Точную дату пока не называют, но уже известно, что работы могут завершить в этом ноябре (подробности)