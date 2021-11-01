Все шесть полос на мосту Малиновского в Ростове собираются открыть раньше срока

Сейчас специалисты завершают укладку асфальтобетонного покрытия. Фото: сайт правительства РО

В донской столице мост на улице Малиновского полностью открыть для транспорта планируют раньше срока. Уже в этом ноябре собираются завершить все шесть полос. Информацию об этом «КП - Ростов-на-Дону» подтвердили в областном Минтрансе.

- По контракту, все задачи на объекте должны выполнить к 23 декабря, но мы планируем полностью возобновить движение уже в ноябре. Дату пока определить сложно из-за погодных условий, которые влияют на проведение работ, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее эту информацию подтвердил и замминистра транспорта региона Алексей Колбин. Чиновник рассказал, что для обустройства западной части путепровода автотрафик перенесли на восточную часть.

Сейчас же специалисты завершают укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, а также устанавливают шумозащитные экраны, высаживает деревья и наносят разметку. После капитального обновления интенсивность движения по путепроводу должна превысить 39 тысяч автомобилей в сутки.

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