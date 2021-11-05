Мужчина и ребенок погибли в серьезном ДТП на трассе Тацинская - Милютинская

Столкнулись «ВАЗ-211240» и Hyundai Elantra. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Ростовской области на трассе Тацинская - Милютинская произошло серьезное ДТП. В аварии погибли 45-летний водитель «ВАЗа» и его 12-летний пассажир, еще один человек - водитель иномарки - получил травмы. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

По предварительным данным, около 15.30 «ВАЗ-211240» оказался на правой обочине, после этого машину занесло, она вылетела на встречную полосу и столкнулась с Hyundai Elantra под управлением 33-летнего мужчины.

- Сейчас проводится проверка. Водители должны строго соблюдать правила дорожного движения. Вне населенных пунктов следует выбирать скорость в соответствии с конкретными условиями, но при этом ситуацию нужно полностью держать под контролем. Нельзя отвлекаться за рулем на разговоры, в том числе по мобильному телефону, - напомнили в УГИБДД.

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