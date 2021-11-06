С начала года в Ростовской области электричками воспользовались 7 млн пассажиров

Перевозки выполняют на 39 электропоездах и рельсовых автобусах. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области с начала 2021 года пригородными электричками воспользовались около 7 млн пассажиров. За время ограничений этот вид транспорта приобрел особую актуальность, сообщил заместитель губернатора Владимир Окунев.

- Мы продолжим работу по развитию пригородного ж/д сообщения. В период ограничительных мер этот вид транспорта приобрел особую актуальность: электрички курсируют четко по расписанию и являются альтернативой автотранспорту, снижают нагрузку на улично-дорожную сеть, - отметил Владимир Окунев.

Сейчас пригородная маршрутная состоит из 20 направлений. Наиболее популярные - Ростов - Таганрог, Ростов - Лихая, Ростов - Волгодонская. Перевозки выполняют на 39 электропоездах и рельсовых автобусах. Для жителей Дона действуют федеральные и региональные льготы, в том числе 50% скидка для студентов и школьников.

- Также в электричках создали условия для социального дистанцирования. Проводится регулярная санобработка вокзала и тщательная уборка составов. В кассах можно приобрести лицевые маски, - уточнил генеральный директор АО «СКППК» Евгений Ермаков.

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