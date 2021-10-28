Что стало с братом и сестрой, которые попали под поезд в Ростове и выжили

Спустя почти год Женя и Сережа живут полноценной жизнью и работают. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

В Ростове врачи смогли поставить на ноги брата и сестру Евгению и Сергея Воробьевых, которые в ноябре 2020 года попали под поезд. После страшной аварии медики Городской больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону провели сложные операции, но не могли дать родным гарантий, выживут ли ребята. Спустя почти год после аварии брат и сестра вернулись к полноценной жизни, рассказали в ГБСМП.

- В тот вечер мы отправились за продуктами в торговый центр, что на проспекте Нагибина. Купили все необходимое, уже почти дошли до дома и тут вспомнили, что забыли купить воды. Решили вернуться. А для этого нужно было перейти железную дрогу, - вспоминает Евгения.

23-летнюю сестру и 20-летнего брата без сознания с множественными травмами и переломами оперировали несколько бригад хирургов. Женю было сложнее доставать буквально с того света, ей пришлось заново учиться ходить. Ребята прошли сложный период реабилитации и вернулись к полноценной жизни.

Спустя почти год после страшной аварии брат и сестра уже ходят самостоятельно, работают. Сейчас стоит вопрос о новой операции для каждого из них: предстоит извлечь металлические спицы, которыми были скреплены для правильного сращения травмированные кости.

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