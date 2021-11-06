В Ростове на Профсоюзной потушили нежилую постройку, выгорело 100 кв. метров

На месте работали 12 человек, было задействовано 4 единицы техники Фото: Алена МАРТЫНОВА

Рано утром 6 ноября в донской столице на Профсоюзной, 108 в нежилой постройке вспыхнул пожар. К этому моменту пламя уже потушили. Об этом «КП - Ростов-на-Дону» сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

- Информация о происшествии поступила в 5.34. Огонь разгорелся в нежилом помещении. В 5.59 горение локализовали, в 7 часов ликвидировали на площади в 100 кв. метров, - прокомментировали в ведомстве.

На месте работали 12 человек, было задействовано 4 единицы техники. Предварительно, пострадавших нет. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что по указанному адресу выгорел частный дом.

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