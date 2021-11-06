Столкнулись «ВАЗ-211240» и Hyundai Elantra. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Ростовской области прокуратура начала проверку после смертельного ДТП на трассе Тацинская - Милютинская. Вчера, 5 ноября, при столкновении «ВАЗа» и Hyundai Elantra погибли 12-летний мальчик и его отчим.

Ранее в ГИБДД сообщили предварительные детали трагедии. Известно, что отечественная легковушка оказалась на правой обочине, потом ее занесло на встречную полосу. Там машина столкнулись с иномаркой, за рулем которой был 33-летний водитель. Удар оказался достаточно сильным, машины получили значительные повреждения.

Погибли все, кто находился в «ВАЗе», мужчина в Hyundai получил травмы, и его увезли в больницу. Правоохранители напоминают жителям Дона: управляя машиной нужно быть предельно внимательными и осторожными, следует придерживаться безопасной скорости и не отвлекаться на разговоры с пассажирами или по телефону.

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