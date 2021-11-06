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Происшествия6 ноября 2021 14:19

«Безопасный счет» обошелся жительнице Ростовской области в 300 тысяч рублей

Деньги у женщины обманом выманил аферист
Ангелина СКИБА
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Преступника уже ищут, возбуждено уголовное дело

Преступника уже ищут, возбуждено уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области женщина лишилась своих сбережений после того, как перевела их на «безопасный счет». Деньги получил неизвестный мошенник, которого теперь ищут. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе донского главка МВД.

Как пояснили в ведомстве, жертвой афериста стала Зерноградского района. Мужчина позвонил ей, представился работником банка и предупредил о якобы несанкционированных действиях по карте. Для защиты обманщик предложил перевести средства на «безопасный счет». Когда женщина выполнила все указания, у нее списали 299 тысяч рублей.

Такие кражи происходят довольно часто, правоохранители просят быть внимательными и не доверять незнакомцам, которые звонят по телефонам. Если есть какие-то вопросы, нужно обращаться в офисы компаний по официальным номерам или приходить на консультацию лично.

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