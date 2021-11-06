С 8 ноября детей не будут пускать на «Ростов Арену» без свежих ПЦР-тестов

ПЦР-тесты будут проверять только у детей и подростков Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области с 8 ноября детей и молодежь до 18 лет не будут пускать на физкультурные и спортивные мероприятия без свежих ПЦР-тестов. Информацию об этом опубликовали власти.

- ПЦР-тесты будут требовать исключительно у тех, кому еще не исполнилось 18 лет, при посещении любых физкультурных мероприятий, включая стадион «Ростов Арена», - говорится в сообщении.

У людей старше 18 лет будут проверять наличие QR-кодов и справки о перенесенном заболевании. Такие документы взрослые должны иметь при себе не только во время посещения матчей, но и в кинотеатрах, фитнес-центрах, спортзалах, массажных и СПА-салонах, в парикмахерских и стоматологиях.

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