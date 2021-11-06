В Ростове во время аварии иномарку отбросило в сторону офиса МФЦ

В центре города столкнулись две иномарки Фото: Сергей ГАПОН

Сегодня, 6 ноября, в центре донской столицы - на пересечении Большой Садовой и Газетного - столкнулись две иномарки. Одну из машин отбросило на пешеходную аллею в сторону здания, где находится МФЦ.

По информации «КП - Ростов-на-Дону», в аварии никто не пострадал, однако сами авто получили механические повреждения.

Машина, которая отлетела на тротуар, едва не разбилась о Дворец пионеров. Речь идет о здании, где в 2018 году работал пресс-центр чемпионата мира по футболу.

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