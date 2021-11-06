Перенос оптовых рынков за Ростов прокомментировал бизнес-омбудсмен Олег Дереза

Бизнес-омбудсмен отметил, что открытие новых площадок - необходимая практика. Фото: страница Олега Дерезы в соцсетях

Перенос оптовых рынков за донскую столицу прокомментировал уполномоченный по правам предпринимателей Ростовской области Олег Дереза. Бизнес-омбудсмен отметил, что это необходимая практика и одновременно попытка смягчить ситуацию после закрытия аксайских торговых зон.

- К сожалению, закрытие рынков - не решение гражданских властей, а решение суда. Открытие альтернативных площадок - попытка смягчить ситуацию. Но, что касается опта, если перейдут все, то покупатели будут приезжать. Розница, конечно, нет, но ее еще как-то можно пристроить в городе. Говорят, часть «Алмаза» ушла на «Меркурий», специально поеду туда посмотреть, - написал в ответ на один из комментариев в Instagram Олег Дереза.

Сейчас у предпринимателей есть выбор между территориями «Агро Молла», «Южного хаба» и бывшего завода гражданской авиации, который находится в черте Ростова. По мнению, Олега Дерезы, пострадавшим владельцам торговых точек нужно переходить на новые места, чтобы не терять клиентов из-за простоя.

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