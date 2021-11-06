В Ростове на Штахановского от ножевых ранений погиб мужчина, есть пострадавший

Личности мужчин еще не установили. Фото: сайт управления Следственного комитета по РО

Сегодня, 6 ноября, в донской столице на улице Штахановского от ножевых ранений погиб мужчина, еще один человек пострадал. Об этом только что узнали журналисты «КП - Ростов-на-Дону».

- Инцидент произошел на Штахановского, 12/2. У двоих мужчин ножевые ранения шеи. Один погиб до прибытия скорой помощи, другой жив, - рассказал собственный источник.

Предварительно, трагедия произошла около 18.40. Сейчас детали произошедшего пока неизвестны, их уточняют. Личности мужчин также еще не установили.

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