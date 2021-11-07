В городе Зверево при пожаре в бесхозном здании пострадал человек

На месте работали 8 человек, было задействовано 2 единицы техники
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В городе Зверево на улице Чапаева при пожаре в бесхозном здании пострадал человек. Об этом рассказали в пресс-службе областного управления МЧС.
Несчастный случай произошел вчера, 6 ноября, около 15.15. Примерно в это же время о возгорании узнали в экстренной службе. Огнеборцы сразу же выдвинулись к месту ЧП.
Пламя локализовали в 15.23 на площади в 8 кв. метров, а еще через три минуты после этого все потушили. На месте работали 8 человек, было задействовано 2 единицы техники.
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