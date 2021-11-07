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Общество7 ноября 2021 11:14

Новое кладбище Ростова уже на треть заполнено могилами

Свободно около 66% площади. В будущем территорию планируют расширить за счет соседних участков
Ангелина СКИБА
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Кладбища должно хватить на 4 года

Кладбища должно хватить на 4 года

Фото: Алексей ФОКИН

Новое кладбище Ростова, которое находится недалеко от Больших Салов, занято уже на 34%. За два года захоронили более 9 тысяч человек. Всего же территория рассчитана на 29 571 могилу, сообщает портал 1rnd.ru.

По данным издания, свободно около 66% площади. По одной из версий, кладбища должно хватить на 6 лет, по другой, которую озвучили власти, на 4 года.

Кроме того, сейчас уже начали проектировать расширение погоста. Увеличить количество земли собираются за счет соседних участков. Утвердить план намерены в 2022 году, потом начнут обсуждать сроки выполнения работ и сумму финансирования.

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