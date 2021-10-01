Омская компания построит на ростовском кладбище новый крематорий

В Ростове на кладбище появится новый крематорий Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице на недавно появившемся кладбище появится новый крематорий. Его строительством займется омская компания. Об этом сообщает портал Город N.

В сообщении отмечается, что проект уже получил разрешение госэкспертизы. Застройщиком будет компания ООО «Омская мемориальная организация». Этим предприятием руководит бизнесмен Денис Костылев.

Ранее сообщалось, что уже имеющийся крематорий в Ростове-на-Дону не справляется. Горожанам приходилось ожидать кремации родственников в течение почти двух недель. А еще чуть позже печь в крематории пришла в негодность из-за неправильного использования.

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